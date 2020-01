Libia, “2mila combattenti siriani mandati dalla Turchia a Tripoli”. Il fronte di Haftar ai paesi arabi: “Fermate l’invasione” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La tregua è ancora in vigore, nonostante sia saltata la firma dell’accordo a Mosca per il cessate il fuoco tra il premier riconosciuto dalle Nazioni unite e sostenuto dalla Turchia, Fayez al-Serraj, contro quelle del generale Khalifa Haftar, appoggiato da Russia, Egitto ed Emirati arabi, che rifiuta un ipotetico ruolo di mediazione di Ankara proprio perché “non neutrale”. Ma a Tripoli continuano ad arrivare i rinforzi per Sarraj: il Guardian dà conto dell’arrivo di duemila combattenti siriani partiti dalla Turchia per combattere a fianco delle forze di Sarraj. Arrivi che, sul fronte di Haftar, spingono il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, a chiedere ai Paesi arabi di contrastare “l’invasione turca della Libia”. E durante una riunione del Parlamento panarabo in corso al Cairo, Saleh ha ribadito il suo no al memorandum di intesa raggiunto tra ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

