Lexus UX 300e - Nuovi dettagli sulla prima elettrica del marchio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Lexus ha diffuso ulteriori dettagli sul suo primo modello di serie a batterie. La Suv elettrica UX 300e era già stata svelata al Salone di Guangzhou, ma tra i primi a poterla guidare ci saranno i clienti europei: in alcuni selezionati mercati del Vecchio Continente, infatti, il lancio è fissato per la seconda metà del 2020. Negli altri il debutto in concessionaria è rimandato al 2021. 204 CV e fino a 400 km d'autonomia. Nella variante elettrica, le dimensioni della sport utility giapponese restano sostanzialmente invariate: 4,49 metri di lunghezza per 1,84 di larghezza e 1,54 di altezza, con il passo lungo 2,64 metri. Cambia, invece, il volume dichiarato del bagagliaio (al tendalino): 367 litri. Le batterie agli ioni di litio da 54,3 kWh sono situate al di sotto del pianale e garantiscono, a detta del costruttore, fino a 400 km d'autonomia nel ciclo Nedc. Per ricaricare la ... Leggi la notizia su quattroruote

