L'ex Velina Irene Cioni mamma della piccola Vittoria: "Benvenuta in questo mondo amore mio" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Anita Adriani L'ex Velina di Striscia la Notizia, Irene Cioni, ha concepito una bellissima e tenera bimba da lei chiamata Vittoria. Ad annunciare la lieta novella ad amici e follower è stata la ex showgirl 26enne che su Instagram ha postato una scatto dolce della neonata La felicità di Irene Cioni è incontenibile. L'ex Velina di Striscia la Notizia è diventata mamma per la prima volta. La cicogna ha bussato alla porta di casa della Velina più longeva del tg satirico di Canale 5, considerato che ha calcato il bancone del programma tv per quattro stagioni consecutive, dal 2013 al 2017, condividendo la scena a suon di stacchetti con la collega mora, Ludovica Frasca. Dopo l'avventura televisiva, la 26enne originaria di Fucecchio, un piccolo paese alle porte di Firenze, ha abbandonato il mondo dello spettacolo intaprendendo altri percorsi professionali. La ex showgirl, oggi, è ... Leggi la notizia su ilgiornale

