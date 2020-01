Leonardo Spinazzola Inter | chi è il nuovo acquisto nerazzurro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’affare Spinazzola Inter è concluso: il terzino sinistro approda in nerazzurro dopo uno scambio con Politano alla Roma. Carriera e caratteristiche tecniche. Leonardo Spinazzola Inter, è fatta. Il calciatore lascia la Roma dopo solo 6 mesi per accasarsi ai nerazzurri milanesi. Direzione inversa invece per Matteo Politano, che torna in giallorosso dopo avere svolto la … L'articolo Leonardo Spinazzola Inter chi è il nuovo acquisto nerazzurro è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Nico_Piaz : RT @CliffBurton8256: Leonardo Spinazzola è un catalogo di infortuni ma vederlo nell'Inter di Conte mi fa male al cuore - PHNCX : RT @FansNerazzurri: Di Marzio – Leonardo Spinazzola datang, Federico Dimarco menuju Hellas Verona. - Cammurusu : Stato d'animo a lavoro: Leonardo Spinazzola -