Leonardo DiCaprio nella serie tv Bounty Law diretta da Quentin Tarantino? Ufficiale lo spin-off di C’era una volta a Hollywood (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La serie tv Bounty Law, incentrata sul personaggio di Jake Cahill, ossia il cowboy interpretato da Rick Dalton / Leonardo DiCaprio nel film C'era una volta a Hollywood, è realtà. A confermarlo è Quentin Tarantino, regista della pellicola candidata a dieci premi Oscar.Così, in un'epoca in cui sempre più attori e attrici si affacciano al piccolo schermo, neanche Tarantino ha saputo resistere al richiamo della televisione. In un'intervista a Deadline ha dichiarato che dirigerà tutti gli episodi di Bounty Law, e non più solo una parte, come si era detto in precedenza. Il regista di Pulp Fiction, però, ammette di non avere fretta di mettersi dietro la macchina da presa.Lo voglio fare assolutamente, ma mi ci vorrà almeno un anno e mezzo. Lo show western è già stato introdotto in C’era una volta a… Hollywood, ma non lo considero una parte vera e propria del film.Tarantino ha già una ... Leggi la notizia su optimaitalia

