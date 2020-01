Legge elettorale, una nuova manovra di palazzo per ‘bloccare’ Salvini? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La riforma della Legge elettorale potrebbe essere una strategia per bloccare l’ascesa di Matteo Salvini ed evitare che passi all’incasso approfittando di un possibile passo falso del governo. Dopo anni di immobilismo la riforma delle Legge elettorale è da settimane in cima agli obiettivi delle principali forze politiche. E il sospetto è che alla base dell’inaspettato slancio ci siano anche giochi di potere, o meglio manovre di palazzo. La riforma della Legge elettorale e la rincorsa di Pd e M5s Non è una caso che il Pd e il Movimento 5 Stelle abbiano stretto i tempi depositando la proposta sul Germanicum. Lo scopo era quello di blindare la legislatura allontanando lo spettro delle elezioni anticipate. Elezioni Una strategia per bloccare Matteo Salvini Come? Di fatto togliendo potere alla Corte Costituzionale. Se anche la Consulta desse il via libera ... Leggi la notizia su newsmondo

AlessiaMorani : Leggo agenzie incredibili in cui la #Lega dichiara di volere tornare al #Mattarellum. Ma la #Lega ha approvato il… - Agenzia_Italia : Legge elettorale e referendum: cresce l'attesa per la decisione della Consulta - matteosalvinimi : #Salvini: Al governo parlano di legge elettorale per tirare a campare. Fuori il mondo esplode. ?? @Radio24_news -