Legge elettorale: cosa accadrebbe se si votasse con il Germanicum? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Simulazione Quorum/YouTrend per Cattaneo Zanetto & Co: ecco come sarebbero Camera e Senato in caso di elezioni con il Germanicum. Lo scorso 9 gennaio il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, il pentastellato Giuseppe Brescia, ha presentato una proposta di Legge elettorale: già ribattezzata “Germanicum“, essa prevederebbe che deputati e senatori vengano eletti attraverso un sistema proporzionale. Sarebbero quindi aboliti i collegi uninominali del Rosatellum, (...) - Politica / Elezioni, Legge elettorale, , Germanicum Leggi la notizia su feedproxy.google

