Legge elettorale, centrodestra vincente anche con il Germanicum voluto dalla maggioranza giallorossa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si sapeva che Pd e M5s sarebbero sconfitti dal centrodestra qualora si votasse con un sistema maggioritario, ma la novità è che verrebbero battuti anche con una Legge proporzionale, quella che Pd e M5s stanno cercando di cucirsi. Lo scrive il Giornale in edicola mercoledì 15 maggio. Si tratta del Ge Leggi la notizia su liberoquotidiano

AlessiaMorani : Leggo agenzie incredibili in cui la #Lega dichiara di volere tornare al #Mattarellum. Ma la #Lega ha approvato il… - LegaSalvini : LEGGE ELETTORALE, MATTEO #SALVINI: 'MI AUGURO SI DIA PAROLA AL POPOLO' - LegaSalvini : Seguitemi qualche minuto in DIRETTA a #SkyTg24. Pd e 5S vogliono processare Salvini per aver difeso i confini ma di… -