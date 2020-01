Legge di Bilancio 2020: nuove soglie del pagamento in contanti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Legge di Bilancio 2020: stipendi, soglie e sanzioni del pagamento in contanti. Le nuove regole entreranno in vigore a Luglio 2020. Nella Legge di Bilancio 2020 il Governo ha deciso di abbassare a 2mila euro la soglia massima per i pagamenti in contanti (attualmente il tetto è di 3mila euro, come introdotto dalla Legge di … L'articolo Legge di Bilancio 2020: nuove soglie del pagamento in contanti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Mov5Stelle : Con la legge di Bilancio abbiamo stanziato 155 milioni di euro in più nei prossimi tre anni nel Fondo per la tutela… - M5S_Camera : Con la legge di Bilancio abbiamo azzerato il pagamento dei contributi previdenziali per i primi due anni a tutti gl… - Mov5Stelle : La ricostituzione della commissione tecnica sui lavori gravosi che abbiamo inserito nella legge di bilancio è un bu… -