Le tappe della guerra dei dazi Cina-Usa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È ancora lontana la conclusione definitiva della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Il braccio di ferro economico che contrappone le due superpotenze dura ormai da quasi due anni e, nonostante l’intesa preliminare raggiunta alla Casa Bianca, è destinato a protrarsi ancora. Certo, i segnali di distensione alleggeriscono i carichi di pressione che le due parti in campo devono sopportare, ma la Fase uno appena raggiunta è soltanto il primo passo verso quella che dovrebbe essere una Pax commerciale a 360 gradi. In un saliscendi di turbolenze e schiarite, minacce e riavviCinamenti, è utile ripercorrere le principali tappe della Trade War che ha coinvolto Washington e Pechino. Un deficit commerciale pauroso: l’origine della guerra L’idea di arginare l’avanzata economica della Cina ricorrendo all’arma protezionista dei dazi non è stata partorita da Donald ... Leggi la notizia su it.insideover

RitaC70 : Nasce il Cammino basiliano: 44 tappe tra i mari e i monti della Calabria con borghi suggestivi, monasteri e riserve… - Mrmoust47574872 : RT @M5SLazio: ?? PARTE IL CANVAS TOUR LAZIO! Il 17, 18 e 19 gennaio si terranno #workshop sul territorio sul tema della #partecipazione poli… - FPuggini : RT @M5SLazio: ?? PARTE IL CANVAS TOUR LAZIO! Il 17, 18 e 19 gennaio si terranno #workshop sul territorio sul tema della #partecipazione poli… -