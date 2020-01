Le spettacolari immagini dell' eruzione del vulcano Taal nelle Filippine

Le più spettacolari immagini del vulcano Taal e della sua esplosione : [V1] Dopo avervi proposto alcuni video che documentavano l'evento, oggi vi proponiamo un video "conclusivo" che racchiude tutte le riprese più spettacoli relative all'esplosione del vulcano filippino Taal

Capodanno 2020 - le immagini spettacolari da Dubai a Londra : i festeggiamenti per il nuovo anno : Sono strepitose le immagini che vengono da Sidney, nonostante gli incendi che continuano a divampare in Australia, dove in tantissimi hanno assistito a un mega spettacolo pirotecnico per brindare al nuovo anno. Sidney, Australia La prima città a salutare il 2019 è stata Auckland in Nuova Zelanda che ha stappato le bottiglie ben 13 ore prima del Capodanno italiano così come Kiritimati (o Christmas Island, atollo del Pacifico centrale), dove ...

Capodanno 2020 - le immagini spettacolari dall’Australia a Bali : i festeggiamenti per il nuovo anno : Mentre in Italia bisogna attendere ancora qualche ora per brindare al nuovo anno, in altre parti del mondo – come in Australia o in Asia – è già arrivato il 2020. Australia e Nuova Zelanda Sono strepitose le immagini che vengono, ad esempio da Sidney, nonostante gli incendi che continuano a divampare in Australia. In tantissimi hanno assistito a un mega spettacolo pirotecnico che ha colorato il cielo per qualche ...

Eclissi solare di Santo Stefano - le spettacolari immagini dell’anello di fuoco nel cielo : Il sole e la luna hanno disegnato un anello di fuoco nel cielo. Lo spettacolare evento è stato immortalato solo in quella porzione di globo che va dall’Arabia Saudita al Kenya fino all’India, la Thailandia, le Filippine e la parte nord-occidentale dell’Australia. Non è stato visibile, infatti, in Europa e in altre parti del mondo. L'articolo Eclissi solare di Santo Stefano, le spettacolari immagini dell’anello di ...