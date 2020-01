Le prime pagine sportive di oggi, mercoledì 15 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I quotidiani sportivi di oggi riportano i risultati delle prime partite degli ottavi di Coppa Italia, e con pari evidenza le ultime sul calciomercato. L’Inter ha battuto 4-1 il Cagliari a San Siro, con due gol di Romelu Lukaku. Nelle due partite precedenti la Lazio ha battuto 4-0 la Cremonese e il Napoli 2-0 il Perugia. È notizia largamente citata oggi sulle prime pagine anche lo scambio tra l’Inter e la Roma per Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. È uno scambio alla pari, a titolo definitivo. <!







