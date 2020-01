Le migliori posizioni per rimanere incinta: lo dice la scienza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sono molte le donne che si saranno chieste almeno una volta nella vita: “esistono posizioni giuste per concepire?” La risposta è sì! Ecco quali sono alcune di quelle più efficaci, ma attenzione: le posizioni favoriscono il concepimento, non è una scienza esatta. Le migliori posizioni per concepire La prima è senza dubbio la più classica, quella del Missionario: dove le donna è supina e l’uomo è steso su di lei. Facile ed efficace; in poche parole, questa posizione facilita la risalita della cavità uterina dello sperma. Un’altra posizione che potrebbe aiutare è quella della Cariola: con questa, infatti, lei si trova di schiena e lui le è dietro e la sostiene. Anche in questo caso, non solo il piacere e duplicato, ma si riesce ad ottenere un risultato migliore, in termini di concepimento. L’ultima invece vede la coppia abbracciata e sdraiata sul ... Leggi la notizia su velvetgossip

TempiRossoneri : #Pioli: obiettivi? Arrivare a Maggio con una classifica migliore, fare molti più punti per scalare delle posizioni… - Roberta52877031 : RT @bts_italiabics: ?? #BoyWithLuv e #ChickenNoodleSoup si trovano rispettivamente alle posizioni #8 e #37 nella lista “I 55 video musicali… - Fra0391 : @Marco19360574 @tancredipalmeri @TuttoMercatoWeb No, cerchi di replicare il modulo più usato in serie a per poter p… -