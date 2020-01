Le giornaliste iraniane che si dimettono dopo le ‘bufale’ di Stato sul missile che ha colpito l’aereo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La misura era colma e la ricorsa alla propaganda governativa a tutti i costi ha provocato diverse reazioni. In Iran, dopo che gli organi di Stato avevano prima negato l’abbattimento (ora sarà da valutare se si sia trattato di un errore) del Boeing ucraino colpito da due missili lanciati da una base militare di Teheran e aver raccontato dell’uccisione (mai avvenuta) di 80 militari americani negli attacchi in Iraq dopo l’uccisione di Soleimani, ecco arrivare i primi pentimenti di una narrazione irreale. La prima a muovere le fila è stata la giornalista Gelare Jabbari, volto per 13 anni della televisione di Stato. LEGGI ANCHE > «L’aereo ucraino abbattuto da due missili iraniani»: il video che allontana l’ipotesi dell’errore umano «Perdonatemi per avervi mentito per 13 anni. Non tornerò mai più in televisione», ha scritto sul proprio profilo Instagram Gelare Jabbari. Un ... Leggi la notizia su giornalettismo

