Le fregnacce di Borgonzoni sulle dimissioni da senatrice per amore dell’Emilia-Romagna (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni si sente vicina al traguardo, mancano pochi giorni all’appuntamento per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Dalle urne potrebbe uscire una storica vittoria per la Lega, che conquisterebbe per la prima volta la storica “regione rossa”. Per vincere però bisogna fare delle promesse che convincano gli elettori. E la maggior parte di quelle fatte dalla Borgonzoni, dagli ospedali aperti anche di notte, al fondo per le vittime di violenza passando per la legge sui carnevali, sono già realtà. Perché Lucia Borgonzoni non si dimette subito? Qualche settimana fa la Borgonzoni, a cui piace giocare al gioco “quando vinco farò questo e quello”, ha addirittura proposto un referendum sull’Autonomia differenziata. Dimenticando o ignorando che l’Emilia-Romagna ha già chiesto l’autonomia, e senza dover sprecare i soldi dei contribuenti ... Leggi la notizia su nextquotidiano

