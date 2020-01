Lavoro, il gruppo Euronics-Galimberti dichiarato insolvente: ansia per i 258 dipendenti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il gruppo Euronics-Galimberti, che conta 11 punti vendita tra la Lombardia e il Veneto, è stato dichiarato insolvente dal tribunale di Milano. Per i 258 dipendenti dell'azienda saranno giorni di estenuante attesa: entro un mese si saprà se l'azienda verrà posta in amministrazione straordinaria e se i posti di Lavoro potranno essere salvaguardati. Leggi la notizia su fanpage

