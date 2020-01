Lavoro, cercasi due custodi per un’isola deserta in Irlanda senza corrente elettrica e internet (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sull'Isola di Great Blasket, al largo della costa occidentale irlandese, si stanno cercando due custodi che vogliano gestire un piccolo bar e un B&B con 21 posti letto. Unico inconveniente? Che sull'isola non ci sono energia elettrica, connessione a internet né molte altre comodità. I curriculum stanno arrivando da tutto il mondo. Leggi la notizia su fanpage

PatriziaOrlan11 : RT @FindYourDoc: CERCASI PHD, DOTTORANDI, RICERCATORI Opportunità di assunzione tramite Find Your Doctor, agenzia del lavoro dedicata a ch… - CarmelaBChem : RT @FindYourDoc: CERCASI PHD, DOTTORANDI, RICERCATORI Opportunità di assunzione tramite Find Your Doctor, agenzia del lavoro dedicata a ch… - Valsusaoggi : NUOVA OFFERTA DI LAVORO IN VALSUSA: CERCASI ESTETISTA -