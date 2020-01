L’Australia nella Nato: una mossa per contenere la Cina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Esiste una possibilità di vedere l’Australia aderire alla Nato e divenire un nuovo membro dell’Alleanza Atlantica? Sì, ed è molto concreta: infatti, le recenti evoluzioni internazionali, le alleanze in giro per il mondo, lo sviluppo di nuovi scenari e la metamorfosi progressiva degli attori in campo suggeriscono la possibilità, mista a necessità, di un nuovo ampliamento della Nato medesima. Questa volta, in direzione orientale, passando dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico. Le difficoltà dell’Alleanza Atlantica La Nato sta vivendo una fase storica molto delicata, nella quale i suoi principali attori stanno muovendo critiche, sottolineando difficoltà, evincendo discrasie di azione e di considerazione. Non ultime, le asserzioni del presidente francese Emmauel Macron e quelle del commissario agli Affari Esteri tedesco Jürgen Trittin: l’Alleanza ... Leggi la notizia su it.insideover

