L’assurda immagine usata per la campagna di sensibilizzazione della Regione Sicilia contro l’abuso di alcol tra le donne (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Scelte clamorosamente sbagliate. Ci si impegna, quotidianamente, a non svilire il corpo delle donne utilizzando per campagne di dubbio gusto o, almeno, di discutibile effetto. E invece, anche nel 2020, ci troviamo di fronte a siti istituzionali che cadono in questo errore che porta, inevitabilmente, all’accusa di sessismo. È quanto accaduto nelle scorse ore sul portale Costruire Salute, dell’Assessorato Salute Sicilia, che ha deciso di utilizzare un’immagine controversa per la loro campagna di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol da parte delle donne. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni vince il Disco d’oro di Mario Giordano (che non andrà a Sanremo) L’intento poteva essere anche positivo: parlare di come il corpo femminile (al pari, seppur con modalità e quantitativi diversi) riesca a smaltire il contenuto alcolico delle bevande e i danni che ... Leggi la notizia su giornalettismo

