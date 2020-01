L'annuncio di Ivan Cottini: "A breve lascerò la danza. La Carlucci mi ha trattato da vero uomo" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il ballerino affetto da sclerosi multipla lascerà la danza e dedicherà buona parte del suo tempo alla figlia Michele Vanossi Ivan Cottini, esuberante ex modello ed ex ballerino di Amici, è stato colpito dalla sclerosi multipla all’età di 27 anni (ora ne ha 35). la malattia non gli ha comunque impedito di coronare numerosi sogni e di realizzare tanti progetti. Per motivi di salute è costretto a stare su una sedia a rotelle, ma con determinazione, forza fisica e mentale ha dimostrato che il talento non conosce barriere (si esibisce con successo sia a teatro sia in televisione sfoggiando tecnica e capacità notevoli). Pur dovendo affrontare tutte le difficoltà del caso, i sacrifici fisici e gli allenamenti quotidiani scandiscono i giorni e le ore della vita di Ivan, perfino quando viene sottoposto a cure pesanti come la chemioterapia. Oggi lo abbiamo incontrato all’Ospedale ... Leggi la notizia su ilgiornale

