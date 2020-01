Lando Buzzanca: i figli si rivolgono al giudice tutelare (Di giovedì 16 gennaio 2020) Arrivano indiscrezioni su querelle patrimoniali in casa Buzzanca. Massimiliano e Mario, i figli di Lando Buzzanca, hanno chiesto al giudice tutelare di affiancare l’attore nell’amministrazione dei suoi beni. Lando Buzzanca e le questioni patrimoniali Botta e risposta a suon di interviste per la famiglia Buzzanca. Protagonisti della faida familiare sono l’attore palermitano di 84 anni e i figli Massimiliano e Mario, che hanno chiesto al giudice tutelare di scegliere una figura a cui affidare la gestione del patrimonio di Lando Buzzanca, come riportato dal settimanale Nuovo. Una richiesta non gradita dall’attore siciliano, che avrebbe dichiarato a Oggi: “Questa cosa mi fa stare molto male. Certo, sono anziano… ma ragiono ancora bene… Ho deciso di vendere la mia casa perché ci sono troppi ricordi legati a mia moglie; qualche anno fa voleva acquistarla la compagna di mio figlio ... Leggi la notizia su thesocialpost

panterarosa24 : Pianificazione Patrimoniale... pensare al dopo di noi o al noi in caso ci succedesse qualcosa di serio... Parliamon… - AndreaFavia : @MariaGraziaFF Nella vita si può scegliere, grazie a Dio, e si può anche scegliere di combattere gli anni '70 di La… - giu_rassic : @_dajedepunta_ @sydbarrett76 Immagino che in mezzo ci sia lando buzzanca che mi ha bloccato -