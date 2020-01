Land Rover Discovery Sport cambia look e punta sull’ibrido (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nel suo aspetto poco cambia. Rimane saldo il family feeling del suv compatto di Land Rover, Discovery Sport. Il modello che dal 2014 ha sostituito il FreeLander affina le sue linee. Si rinnovano i gruppi ottici che ora montano luci led. Aggiornato il design della griglia e dei nuovi paraurti. Si arricchisce la tavolozza dei colori esterni che conta dodici tinte, con l’opzione del tetto a contrasto anche panoramico. L’abbiamo provato dai sentieri innevati dell’Aprica in Valtellina alle strade bianche della Valle Olonia. La nuova piattaforma A cambiare concretamente la best seller di Land Rover con quasi mezzo milione di unità vendute, però, sono struttura e powertrain. La nuova Discovery Sport nasce con una nuova scocca grazie alla piattaforma Premium Transverse Architecture. Ciò la rende più rigida della precedente del 13%. Inoltre, attraverso i subtelai fissati ... Leggi la notizia su wired

