L’amica geniale, seconda puntata della prima stagione in replica: anticipazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Continuano su Rai 2 le repliche della prima stagione de L’amica geniale, che a breve – dal 10 febbraio su Rai 1 per l’esattezza – lasceranno il passo ai nuovi episodi della serie evento di Saverio Costanzo tratta dai best seller di Elena Ferrante editi da Edizioni E/O. Nel terzo e quarto episodio in onda mercoledì 15 gennaio alle 21.20 su Rai 2 le protagoniste Elena e Lila sono rispettivamente Margerita Mazzucco e Gaia Girace. L’amica geniale, trama terzo episodio Le metamorfosi Elena continua a studiare, ma fatica a prendere buoni voti. Lila, anche se ormai è finita a lavorare nel calzaturificio del padre, riesce ad aiutarla con il latino e finisce col metterla in ombra quando, in seguito ad un concorso indetto dal maestro Ferraro, tutto il rione scopre che è lei la persona che ha letto tutti i libri della biblioteca del quartiere. L’amica geniale, ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

