"L'alcol fa male alle donne". Campagna siciliana scatena la polemica: "È sessista" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “L’alcol fa male alle donne”: così recita la didascalia di una Campagna di sensibilizzazione dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia contro l’abuso di alcol, comparsa sul sito istituzionale “Costruire Salute”. Il contenuto è stato rimosso dopo un giorno per le critiche ricevute. L’immagine della Campagna ritraeva una donna a mezzo busto, con due calici di vino a rappresentare il seno. Come se non bastasse, sotto si poneva la domanda: “Quali sono le dosi giuste di alcol per la donna?”.Immediate le accuse di sessismo nei confronti degli ideatori. A criticare l’iniziativa la Delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario che, attraverso un post su Facebook, ha detto: “Si continua a sperperare denaro pubblico in campagne istituzionali che degradano la donna ai soliti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

