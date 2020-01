La trappola del Green Deal (Di mercoledì 15 gennaio 2020) All’interno del Green Deal si nascondono almeno due trappole clamorose. Breve riassunto sull’oggetto da analizzare: il piano ambientale proposto e approvato dalla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen avrà una potenza di fuoco pari a mille miliardi di euro. Ogni anno, da qui al 2030, sono previsti 10 miliardi di investimenti. Il 10% dell’intera somma sarà destinato a un particolare fondo di transizione energetica (il cosiddetto Just Transition Fund) che avrà il compito di attuare la riconversione economica delle aree europee maggiormente dipendenti dai carburanti fossili. Chi pagherà il conto? La Commissione è stata chiara: “almeno il 25%” del bilancio Ue sarà utilizzato per gli investimenti in settori verdi. I 485 miliardi di euro raccimolati in questo modo non sarebbero tuttavia sufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati da Bruxelles, tra cui ... Leggi la notizia su it.insideover

cirillo1995 : Un Paper del sottoscritto su: “La trappola di Tucidide” Quella fra USA e Cina è solo una tregua, per permettere all… - ElsaElsa82 : @chilhavistorai3 Questa povera ragazza è caduta in una trappola da parte del marito e di quei finti amici.Tutto pre… - fedebeltrami : @maurorizzi_mr la mia idea è che lei, tra un po', chiederà il divorzio e con la conoscenza che ha del mondo dei med… -