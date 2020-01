La torta per il compleanno di Bianca Guaccero, la ricetta della B Cake di Detto Fatto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Buon compleanno Bianca Guaccero e a Detto Fatto oggi 15 gennaio 2020 non poteva mancare la torta per la conduttrice, la B Cake. Una torta preparata da Alessandro Capotosti. La ricetta della B Cake di Detto Fatto è perfetta in mille occasioni, facile da realizzare ma dovremo essere bravissime nel decorare. Possiamo scegliere i colori diversi in base all’evento da festeggiare ma più di tutto dobbiamo essere bravi con la crema, con i ciuffi di crema. Per la torta di compleanno di Bianca Guaccero anche delle piccole foto, da bimba a oggi. Alessandro Capotisti in brvee tempo ha mostrato la preparazione della B Cake Detto Fatto, possiamo provarci davvero tutti. LA ricetta della torta DI compleanno DI BIANA Guaccero – RICETTE DOLCI Detto Fatto Ingredienti B Cake Detto Fatto – Per 4 dischi: 500 g farina 00, 300 g burro, 200 g zucchero a velo, 1 uovo, 5 g sale, 3 g lievito per dolci ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

niallarflicker : Mio fratello ha l'ego più grande dello stesso Luigi 14 che si è chiamato da solo re sole. Perché? Per i suoi 16 ann… - leaflet7575 : #Sconti #Amazon Stampo per Torta in Acciaio Inox - SalvoSalento : @CZarrella86 Mi fate schifo. Siete una specie orribile che dovrebbe sparir dalla faccia della terra. Spero che la n… -