La Seconda Libreria Più Antica d’Italia Chiude per Sempre. Il Motivo? Amazon (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Libreria Paravia di Torino Chiude i battenti. Con essa se ne va un pezzo della nostra cultura, visto che la Libreria, nata nel 1802, era la Seconda più Antica del nostro Paese. Le due titolari sostengono che il Motivo è che non c’è una legge che protegga le piccole librerie dalle mega offerte che si trovano sul web. La notizia è stata data tramite Facebook: “Cari amici di Facebook, prima di tutto vogliamo augurarvi un sereno 2020! La foto che abbiamo postato il 28 dicembre ritrae il volto sorridente dei nostri ULTIMI clienti del 2019, ma, e siamo qui ad annunciarlo, anche della storia della NOSTRA Libreria. Abbiamo ereditato da nostro PAPA` questo affascinante mestiere e abbiamo investito TUTTE le nostre energie per cercare di farlo nel MIGLIOR modo possibile. Vogliamo ringraziare i CLIENTI che siamo riuscite ad avvisare di persona e che ci hanno dimostrato stima ed affetto: ci ... Leggi la notizia su youreduaction

repubblica : Chiude la storica libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d'Italia: 'Amazon ci ha distrutto' - FloraPiachica : RT @repubblica: Chiude la storica libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d'Italia: 'Amazon ci ha distrutto' - ivanacuscito72 : RT @repubblica: Chiude la storica libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d'Italia: 'Amazon ci ha distrutto' -