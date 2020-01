La scuola di Roma che presenta i suoi plessi a seconda del ceto sociale di chi li frequenta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La descrizione dell’istituto comprensivo Via Trionfale di Roma – che ha quattro plessi distribuiti tra il municipio XIV e il municipio XV -, da sola, fa comprendere molto su come venga gestita la comunicazione nel nostro Paese. E su come siamo ancora troppo ancorati a vecchie scuole di pensiero, che portano a differenziare l’istruzione sulla base del ceto sociale di appartenenza. Sul sito icviatrionfale.edu.it – il cui titolare è il ministero dell’Istruzione in viale Trastevere -, infatti, la presentazione dell’istituto viene fatta sulla base delle famiglie di provenienza dei bambini che lo frequentano. LEGGI ANCHE > La discarica abusiva fuori dalla scuola di Scampia scuola via Trionfale, la descrizione dell’Istituto L’Istituto comprensivo consta di 5 sezioni di scuola dell’Infanzia, 39 classi di scuola primaria e 8 classi di scuola ... Leggi la notizia su giornalettismo

