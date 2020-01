La rovesciata di Parola compie 70 anni: la foto simbolo del calcio e delle figurine Panini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 15 gennaio 1950 Corrado Bianchi, fotografo sportivo, consacrò alla storia Carlo Parola, difensore juventino ritratto in una plastica rovesciata in Fiorentina-Juventus. Dal 1965 quell'immagine è diventata il simbolo del calcio italiano. Sapientemente ritoccata per 'epurarla' da ogni riferimento di parte, oggi la foto compie 70 anni. Leggi la notizia su fanpage

