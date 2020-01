La rivelazione di Al Bano: “Mi proposero di fare il corriere della droga” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Retroscena a tinte criminali per AlBano Carrisi. Il cantante ha infatti raccontato che, quando ancora non era famoso, qualcuno gli propose di fare il corriere per la droga. Nella stessa intervista, ripercorre i suoi Sanremo passati e cosa lo aspetta per questo 2020. Sanremo e il 2020: che anno sarà per Al Bano Il 2019 si era chiuso in maniera molto triste per il cantante di Cellino San Marco. Al Bano infatti ha perso la madre Jolanda, un dolore che ha raccontato in una toccante lettera. Tuttavia, la celebre voce italiane non si è fatta fermare e ai microfoni de I Lunatici di Rai Radio2 racconta cosa si aspetta da questo nuovo anno. “Il mio 2020 è iniziato alla grande – racconta Al Bano – So già quello che farò fino al 29 dicembre, tra musica e televisione. Mi sento una energia incredibile“.Tra le cose che potrebbe fare, magari ci sarà anche una capatina sul palco di Sanremo 2020: ... Leggi la notizia su thesocialpost

cheTVfa : #Leone??, il più riconoscibile in assoluto, è Al Bano #IlCantanteMascherato - infoitcultura : 'Sanremo 2020', Al Bano e Romina ospiti del Festival: la rivelazione di Malgioglio -