La Regina Elisabetta cerca una nuova governante: ecco come diventarlo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) C’è aria di cambiamento in quel di Buckingham Palace. Dopo l’addio di Harry e Meghan anche la Regina Elisabetta ha voglia di cambiamento e sta cercando una nuova governante per il castello di Windsor. Se siete interessate all’impiego o anche solo curiose, leggete l’articolo per saperne di più. cercasi nuova governante Volete diventare la nuova governante della Regina d’Inghilterra? Ebbene dovrete superare il colloquio con Tracey Waterman, la responsabile che forma i domestici agli standard reali. In merito al suo lavoro di selezione la donna ha dichiarato: “La differenza tra una governante in un hotel a cinque stelle e quella che si troverà a lavorare in un palazzo reale sarebbe l’attenzione ai dettagli”. La prova da superare è molto semplice, ma al contempo difficilissima. Sempre la Waterman ne ha parlato: “Uno dei test che mi piace fare è posizionare una mosca morta ... Leggi la notizia su velvetgossip

