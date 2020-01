La redazione di Repubblica a Roma è stata brevemente evacuata per un allarme bomba (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nel tardo pomeriggio la redazione Romana di Repubblica e di altri media del suo gruppo editoriale è stata brevemente evacuata per un allarme bomba, arrivata con una telefonata. Per diversi minuti l’aggiornamento al sito è stato sospeso. L’allarme era infondato. I Leggi la notizia su ilpost

