La pupa Stella Manente "fidanzata, quasi sposata". Ma bacia il secchione De Benedetti - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Luana Rosato Colpo di scena a La pupa e il secchione: Stella Manente, che si è dichiarata "fidanzata, quasi sposata", ha ceduto alle avances di De Benedetti e lo ha baciato La pupa e il secchione diventa hot: il programma di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini concentra nuovamente l’attenzione su Stella Manente che, pur essendo fidanzata, si è lasciata trasportare dalla passione e ha baciato il latinista Giovanni De Benedetti. La seconda puntata del programma ha messo in moto nuove dinamiche proponendo lo scioglimento delle coppie che si erano create nel primo appuntamento. Una decisione che non è stata presa bene da alcune “pupe” che si erano affettivamente legate ai loro “dolci secchioni”, ma che allo stesso tempo ha dato vita a scontri di fuoco tra le donne e flirt davvero impensabili. È stata Stella Manente, già finita al centro delle polemiche durante la prima puntata de ... Leggi la notizia su ilgiornale

zazoomblog : La Pupa e il Secchione e Viceversa: Scatta il bacio tra Giovanni e Stella ma la pupa è fidanzata! - #Secchione… - GPz62291320 : RT @telegnocca: Lei è la pupa Stella Manente, influencer 27enne di Mestre che qualche mese fa è finita nella bufera per alcune dichiarazion… - zazoomnews : La pupa e il secchione tra Stella Manente e Giovanni De Benedetti scatta il bacio - #secchione #Stella #Manente… -