La presenza militare italiana in Libia può cambiare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Laddove il processo di pacificazione in Libia avesse buon esito, si potrà pensare ad un intervento internazionale per dare solidità alla cornice di sicurezza. Ed anche ad una rimodulazione dello sforzo italiano nell'alveo di un rinnovato accordo politico e di una precisa richiesta da parte delle autorità locali". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, riferendo al Senato delle missioni italiane all'estero. In generale, per il 2020 "è necessario confermare la nostra presenza nei principali teatri operativi (Iraq, Afghanistan, Libano, Libia, ndr) per tutelare gli interessi strategici nazionali, adempiere agli obblighi internazionali e dare risposta a specifiche richieste di assistenza", ha affermato Guerini, sottolineando che "non è ipotizzabile una ulteriore riduzione di personale in Afghanistan (dove oggi sono presenti 783 militari, ndr) e ... Leggi la notizia su agi

