La Mantia all’Empoli: «Convinto dal progetto di una società storica» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Mantia ha parlato in conferenza stampa del suo trasferimento dal Lecce all’Empoli: «Si era rotto qualcosa ma ringrazio i tifosi» La Mantia si è trasferito dal Lecce all’Empoli, in Serie B, e ha parlato in conferenza stampa. LECCE – «A Lecce si era rotto qualcosa, soprattutto a livello tecnico sono state fatte delle scelte che non mi hanno fatto più sentire parte di qualcosa, ma ringrazio i tifosi» EMPOLI – «Sono venuto qui perché Convinto dal progetto che mi ha presentato l’Empoli, una società storica e ambiziosa. Fra le varie proposte che avevo questa era la più stimolante. Trovo una squadra con una rosa importante e sono pronto a mettermi a disposizione per aiutare i miei compagni per uscire da questa situazione. Non dobbiamo darci obiettivi adesso, ma lottare gara dopo gare per invertire la rotta, questa è la nostra priorità» MUZZI – «Avere un ... Leggi la notizia su calcionews24

LeccePrima : La Mantia all'Empoli: il saluto pieno di affetto dell'attaccante gentiluomo - CosenzaChannel : LaMantia ufficiale all'#Empoli che lo ha preso con obbligo di riscatto a cifre top. Si è consacrato a #Cosenza, cit… - Guardalinee : Over the last couple of days, Empoli have signed Ciciretti, Tutino (Napoli), Pinna (Cagliari), Sierralta (Udinese),… -