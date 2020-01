La mano della mafia sui soldi dell’UE. Maxi blitz nel messinese. 94 arresti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un Maxi blitz mai messo a segno contro i clan mafiosi messinesi. I carabinieri del Ros decapitano i clan mafiosi dei Batanesi e dei Bontempo Scavo. blitz carabinieri (foto pixabay) Secondo quanto emerso dalle indagini, le famiglie mafiose, in tutto 194 indagati, avrebbero intascato indebitamente fondi europei per oltre 5,5 milioni di euro e mettendo a segno centinaia di truffe all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l’ente che eroga i finanziamenti stanziati dall’Ue ai produttori agricoli. Oltre 600 i militari coinvolti nell’operazione che ha visto l’arresto di 94 persone e che ha portato anche al sequestro di 150 imprese. In carcere sono finiti i vertici delle famiglie mafiose dei Batanesi e dei Bontempo Scavo, con le accuse a vario titolo di associazione mafiosa, truffa aggravata, intestazione fittizia di beni, ... Leggi la notizia su chenews

IlContiAndrea : #Amadeus chiede scusa col cuore in mano per il 'casino' della Lista di #Sanremo2020. Premesso che non operiamo a cu… - matteosalvinimi : Se i calabresi ci daranno una mano, il 26 gennaio liberiamo questa splendida terra dal malgoverno della sinistra.… - patriGiancotti : RT @skichers: Non dimenticare mai', gli aveva raccomandato, 'che la vita ama quelli che l’aspettano a un angolo della strada con un fiore i… -