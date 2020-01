La Lega entra nell’assemblea regionale della Sicilia. Salvini pronto a prendersi la regione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Matteo Salvini e la Lega alla conquista della Sicilia. L’ex ministro dell’Interno lo aveva annunciato a fine dicembre: il Carroccio era pronto a costituire un proprio gruppo parlamentare all’Ars, l’assemblea regionale Siciliana. In questi giorni la decisione è stata confermata: la Lega entra a tutti gli effetti nell’assemblea regionale della Sicilia, ed è la prima volta nella storia. Il gruppo parlamentare sosterrà l’attuale governatore Nello Musumeci. Ma, a ben vedere, la manovra di Salvini e dei suoi è di più ampio respiro. Il Carroccio ha avviato le grandi manovre per impossessarsi di una regione nella quale non era mai stato presente. Per adesso si tratta, come detto, di un sostegno a Musumeci. Ma Salvini punta più in alto. A tessere la tela per la costituzione del gruppo parlamentare è stato soprattutto Antonio Minardo, un consigliere di Forza ... Leggi la notizia su tpi

