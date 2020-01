‘La guerra mondiale non ci sarà. Ma il Mediterraneo non esiste’. Conversazione con Lorenzo Trombetta (Beirut) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nei giorni 10 e 11 gennaio ho parlato a lungo con Lorenzo Trombetta, inviato dell’Ansa a Beirut, collaboratore di Limes, arabista che da oltre vent’anni vive nel Mediterraneo orientale tra Iraq, Siria, Libano. Ho conosciuto Lorenzo nel 2017, quando sono stato sulle coste di Levante con Mediterranea. Da allora siamo rimasti sempre in stretto contatto. Per quanto giovane, Trombetta è uno dei più raffinati osservatori della situazione su quella sponda mediterranea, che ha all’attivo libri molto interessanti, approfondimenti sempre aggiornati e migliaia di articoli grazie ai quali abbiamo potuto seguire e comprendere, nel corso degli anni, i passaggi più delicati e complessi della cronaca e delle dinamiche mediterranee. La sua opinione è che “La situazione è molto difficile qui da noi. Balliamo più del solito in questi giorni. Ma continueremo così, con uno stato di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

caritas_milano : Siria Da dicembre, è stato ucciso un bambino al giorno nell’escalation di violenza a Idlib. Con l’inverno, la sit… - SergioCosta_min : Abbiamo stanziato 385 #milioni di euro per rimuovere l'#amianto da tutte le #scuole e #ospedali pubblici d'#Italia.… - fattoquotidiano : BUNGA BUNGA Nuove rivelazioni, l’agente Soprani: “La Guerra parlò della stanza buia e di soldi per mentire” [LEGGI] -