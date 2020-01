La giornalista che si dimette: «Scusate se vi ho mentito per 13 anni» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una presentatrice della televisione di Stato iraniana, Gelare Jabbari, ha annunciato le sue dimissioni con un post su Instagram in relazione all’ammissione delle Forze armate di Teheran di aver abbattuto l’aereo civile ucraino causando la morte di 176 persone. “Perdonatemi per avervi mentito per 13 anni. Non tornerò mai più in televisione”, ha scritto Jabbari. La presentatrice non è la prima ad aver rassegnato le sue dimissioni dopo che l’Iran aveva ammesso l’abbattimento del velivolo. Come lei, anche Saba Rad e Zahra Khatami hanno rinunciato ai loro incarichi. La giornalista che si dimette: «Scusate se vi ho mentito per 13 anni» Al Arabiya scrive che si ritiene che le dimissioni siano legate alle negazioni di responsabilità da parte dell’IRAN riguardo l’abbattimento del volo PS752. Teheran ha sostenuto per giorni che l’aereo fosse ... Leggi la notizia su nextquotidiano

