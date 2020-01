La doppia mossa di Trump per entrare nella partita libica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gli Stati Uniti hanno deciso di essere presenti alla conferenza sulla Libia prevista domenica prossima a Berlino con il segretario di stato Usa Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien. La notizia – riportata dall’Ansa – dimostrerebbe l’intenzione americana di essere protagonisti nella crisi libica evitando il crescente protagonismo diplomatico di Mosca. La decisione segue la telefonata del 12 gennaio scorso in cui Donald Trump e la cancelliera Angela Merkel, grande tessitrice della conferenza di Berlino, hanno parlato della crisi libica e della sicurezza in Medio Oriente.A dimostrare la volontà dell’amministrazione Trump di rientrare nella partita libica è anche la telefonata, avvenuta questo pomeriggio, tra il presidente Usa e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. La presidenza di Ankara ha riferito ... Leggi la notizia su huffingtonpost

