La Digos torna a ‘far visita’ alla Municipale: acquisiti altri verbali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nuova operazione da parte del personale della Digos presso il comando della Polizia Municipale di Benevento. L’azione, che fa seguito a quella dello scorso 3 dicembre, si è conclusa con l’acquisizione di dieci verbali. Un mese e mezzo fa, come in molti ricorderanno, gli agenti della Digos avevano messo nel mirino materiale informatico e atti inerenti contravvenzioni effettuate negli ultimi dieci anni, il tutto su disposizione della Magistratura. Il comandante della Municipale, Fioravante Bosco, ha commentato il tutto senza allarmismi: “Sono sereno, non c’è nulla da temere”. L'articolo La Digos torna a ‘far visita’ alla Municipale: acquisiti altri verbali proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

