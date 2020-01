La dieta di Fiorello. Benefici (e regole) del digiuno intermittente. L'esperto: "Ma non tutti possono farlo" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grazie a Fiorello, e all' invidiabile forma fisica di cui fa sfoggio da qualche mese (a 59 anni), si torna a parlare di digiuno intermittente, un regime alimentare di provata efficacia e promosso dagli studi scientifici. Il punto non è tanto "saltare la cena" (dal nome della dieta Dinner-cancelling Leggi la notizia su liberoquotidiano

LucaDondoni : E la dieta di @Cristiano e la dieta di @Fiorello e il digiuno assisitito di tizio, i babasucchi e la dieta del mine… - QuotidianPost : La dieta dinner cancelling, come indicato dalla traduzione del nome, è un regime alimentare che elimina la cena. Es… - RParach : RT @simo_la_vegana: La dieta di Fiorello? È il buon vecchio «digiuno intermittente» -