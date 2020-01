“La creatura più bella”. Valentina Vignali ‘bollente’: la foto sul letto fa volare la fantasia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Classe 1991. Valentina Vignali, mora riminese, è una famosa cestista e influencer italiana. Ha iniziato a giocare a basket quando già sfilava come modella, per poi volare anche sullo schermo, nel cast di alcuni programmi televisivi come Uomini e Donne e Il Grande Fratello. Una vita che h saputo difendere a denti stretti e una bellezza che ha rischiato di spegnersi per colpa di una grave malattia. Valentina ha più volte raccontato quel triste capitolo della sua esistenza. Valentina si è raccontata a Pomeriggio 5: vittima di bullismo perchè portava sempre la stessa giacca e le stesse scarpe, amava la danza eppure poi ha incrociato la strada della pallacanestro, senza mai perdere di vista il mondo dello spettacolo. Nel 2013 ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha corteggiato l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte. Ma la vita di Valentina Vignali ha conosciuto anche il buio ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

