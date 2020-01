La corsa affannosa dei dem Usa, tra liti e mosse infelici, il totem Biden e il sogno Michelle (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A meno di tre settimane dal calcio d’inizio delle primarie – si inizia il 3 febbraio in Iowa - la corsa tra i candidati democratici stenta a decollare. Il dibattito televisivo a Des Moines, capitale dell’Iowa, non ha regalato grandi sorprese e i sondaggi continuano a fotografare il vantaggio dell’ex vicepresidente Joe Biden (27%, secondo la media dei sondaggi), seguito dai due senatori progressisti Bernie Sanders ed Elizabeth Warren (rispettivamente al 19 e 16%). Età media del podio: 75 anni.Per i democratici in affanno, Biden resta il totem da conservare. La sua candidatura non entusiasma, ma al momento per i big del partito è la migliore opzione in campo. La sua performance prudente nell’ultimo dibattito dimostra la sua volontà di non perdere terreno rispetto agli sfidanti, che nel frattempo sono impegnati a contendersi la palma di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

