La Commissione di Palazzo Madama dà il via libera per far votare al Senato i 18enni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «Anche i 18enni potranno votare per il Senato e anche i 25enni potranno essere eletti Senatori». È quanto prevede l’emendamento alla riforma costituzionale approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato a prima firma di Dario Parrini del Partito democratico. Si equiparerebbero in questo modo i requisiti di voto e candidabilità per Montecitorio e Palazzo Madama. Oggi infatti per votare al Senato bisogna avere compiuto 25 anni. L’età minima richiesta per la candidatura – e quindi un’eventuale elezione – alla Camera Alta è di 40 anni. L’iter della riforma costituzionale ha già visto un voto favorevole della Camera la scorsa estate, all’alba della crisi di governo dell’esecutivo gialloverde innescata dall’allora vicepremier Matteo Salvini. «Si tratta di una riforma epocale», dice il Senatore Parrini. «Si supera la ... Leggi la notizia su open.online

