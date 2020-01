La campagna sessista della Regione Sicilia contro l’abuso di alcol (ma solo per le donne) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Quali sono le dosi giuste di alcol per le donne?": è questa la frase di una campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol tra le donne (ma non considerando gli uomini) ideata dall'assessorato alla Salute della Regione Sicilia. La campagna viene però giudicata sessista perché l'immagine corredata è quella di una donna con due calici di vino al posto del seno. Leggi la notizia su fanpage

SkyTG24 : Sicilia, polemica per campagna anti alcol della Regione: 'Sessista' - Anarkikka : Quella campagna istituzionale sull'alcol che oltre a essere sbagliata, sessista e orrenda, scopiazza pure... - mariasamsara01 : Che eleganza!! Un filino 'sessista' questa campagna informativa? Da ritirare subito -