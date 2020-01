La beffa del Green New Deal europeo: l’Italia riceve 360 milioni, ma deve pagarne 900 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Green New Deal europeo: l’Italia riceve 360 milioni, ma deve pagarne 900 La Commissione europea ha presentato martedì 14 gennaio l’atteso progetto di Green New Deal europeo, il Fondo per una transizione equa che dovrebbe contribuire a facilitare tra il 2021 e il 2027 il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050. Ma quali sono i vantaggi per l’Italia? Green New Deal: una “beffa”? Del pacchetto da 7,5 miliardi di euro circa 360 milioni verranno destinati all’Italia. Tuttavia il nostro paese, essendo un contributore netto al bilancio europeo, dovrà versarne circa 900 milioni di euro per alimentare il fondo. È quanto emergerebbe dalle tabelle presentate oggi dall’esecutivo Ue agli ambasciatori degli Stati membri. Ad alcuni paesi dell’Est Europa e alla Polonia andranno invece 2 miliardi. Secondo Bruxelles, la transizione verso la ... Leggi la notizia su tpi

