La Azzolina al contrattacco: ecco la risposta video della ministra alle accuse di plagio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, dopo giorni di polemiche sul presunto plagio nella sua tesi di specializzazione, fa chiarezza in un video pubblicato su Facebook. «Ho aspettato perché ero in visita ad Auschwitz con gli studenti», spiega la ministra in un video dalla durata di sei minuti. Un filmato in cui Azzolina si giustifica, definisce «ridicolo» parlare di plagio. E accusa Salvini e il linguista che sulle pagine di Repubblica ha “denunciato” la vicenda e che, per la ministra, ha preso un «granchio colossale». «A tirare fuori la storia è stato un professore universitario, lo stesso che mi ha giudicato nel concorso da dirigente scolastico e che ha pubblicato i risultati in palese violazione delle regole deontologiche», dice la ministra. Poi Azzolina chiarisce: «Non è una tesi di laurea, ma la relazione di fine tirocinio». Non un lavoro di ricerca ... Leggi la notizia su open.online

