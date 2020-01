KPMG – Bilancio Juventus viola il fair-play UEFA: le accuse (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo la società di revisione e consulenza, il Bilancio della Juve non rispetta il fair-play UEFA. Il club bianconero nonostante i ricavi totali in crescita del 16% rispetto alla stagione 2017-2018, ha un deficit al netto delle imposte di 40 milioni di euro. Già l'anno scorso, il club era in rosso, con un buco di 19,2 milioni di euro. Nella classifica KMPG, che riunisce i campioni di 8 campionati europei è l'unica squadra in perdita. KPMG sottolinea, a conclusione della sua analisi, che anche i risultati netti per la stagione 2019-2020 saranno rivisti al ribasso. L'articolo KPMG – Bilancio Juventus viola il fair-play UEFA: le accuse proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

pisto_gol : Secondo KPMG, leader mondiale nella analisi e revisione contabile, il bilancio della Juve non rispetta il fair-play… - brigante1957 : RT @pisto_gol: Secondo KPMG, leader mondiale nella analisi e revisione contabile, il bilancio della Juve non rispetta il fair-play UEFA ht… - asinosinasce : RT @pisto_gol: Secondo KPMG, leader mondiale nella analisi e revisione contabile, il bilancio della Juve non rispetta il fair-play UEFA ht… -