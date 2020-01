Kia Stonic - Una settimana con la 1.6 CRDi Energy [Day 3] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Kia Stonic 1.6 CRDi nell'allestimento Style. Si tratta della versione più completa dell'intera gamma, nonché dell'unica motorizzazione turbodiesel presente a listino: la piccola Suv è disponibile anche con motori a benzina e Gpl. Il quattro cilindri alimentato a gasolio eroga 115 CV a 4.000 giri/min e una coppia massima di 280 Nm a 1.500 giri/min: l'unico cambio disponibile è un manuale a sei rapporti con trazione anteriore (l'integrale non è prevista per questo modello). A fronte di un peso di 1.255 kg, la Stonic è in grado di scattare da 0 a 100 km/h 10,9 secondi e di toccare una velocità massima di 180 km/h con un consumo medio dichiarato di 5,0 l/100 km con 130 g/km di emissioni di CO2 nel ciclo Wltp. La più piccola delle Suv del marchio coreano è lunga quattro metri e 14 cm, larga 176 cm, alta 150 cm e ha un passo di 258 ... Leggi la notizia su quattroruote

